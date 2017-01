Pollution de l'air à Grenoble: l'absence de vignette Crit'Air désormais verbalisée

FRANCE 3 ALPES La vignette Crit'Air est obligatoire depuis le premier janvier et ceux qui ne l'ont pas encore collée au pare-brise risquent 35 euros d'amende. Une nouvelle plus ou moins bien accueillie par les automobilistes, d'autant que certains ont fait la demande et attendent toujours le précieux sésame...

© France 3 Alpes / Aurore Trespeux