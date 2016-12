Savoie : une Albertvilloise lègue 300 000 € pour les chats de la ville

C’est un don peu commun. Une Albertvilloise décédée en janvier a légué tout son patrimoine à la municipalité d’Albertville, soit 300 000 euros. La défunte donne dans son testament une importante précision sur la façon dont doit être dépensé cet argent : ce legs doit obligatoirement être affecté "à l’entretien et au bien-être des chats, soit directement, soit par soutien aux associations de défense et protection des chats, et notamment l’association Chat libre".



La mairie d’Albertville réfléchit avec la SPA de Chambéry et l’association albertvilloise Chats libres à manière dont sera utilisée la somme. Elle pourrait servir à la construction d’un refuge pour chats.