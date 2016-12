Val Cenis (Savoie): un septuagénaire qui menait la calèche du père Noël sérieusement blessé après avoir chuté

Il allait chercher le père Noël dans le petit village de montagne de Sollières-Sardières. Malheureusement, il n’a pas pu arriver à bon port. À quelques mètres de l’arrivée, le cheval de la calèche qu’il menait s’est emballé et le septuagénaire a lourdement chuté. L’homme a perdu connaissance pendant quelques minutes, souffre de multiples contusions au visage et ne se souvenait plus de rien à l’arrivée des secours.



Le père noël de Sollières-Sardières va vraisemblablement devoir livrer ses cadeaux à pied.