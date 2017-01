A Monbazillac, les vendanges déjantées de la St Sylvestre !

FRANCE 3 AQUITAINE Fabrice est un fou... de vin, de fêtes et de copains ! Pour fêter dignement les 10 ans de son domaine viticole les Avinturiers, il a réuni à 23h 50 "potes", autant de sécateurs, une sono et un bon vieux disque de hard-rock, et il a initié les premières vendanges de la St Sylvestre de Monbazillac !

A Montbazillac, des vendanges de fou