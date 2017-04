Un rescapé de la Shoah retrouve la résistante qui l’a sauvé

Le village de Montaigut-en Combraille inaugure l’espace Christiane Méténier-Schmerber et cette dame de 95 ans arrive au village avec les honneurs.

Ancienne secrétaire de mairie de Montaigut, Mme Schmerber a été résistante et déportée à Ravensbrück pour avoir établi de fausses cartes d’identité, caché et nourri des réfugiés juifs.

Aujourd’hui un bel épisode de son passé l’attend. Un homme âgé de 74 ans, Gérard Lips.

Il y a peu, Gérard Lips ne connaissait pas l'existence de Christiane Méténier-Schmerber car par pudeur sa famille ne lui avait jamais parlé de son histoire :



En 1943, un couple de jeunes mariés chassés d’Alsace et réfugiés à Montluçon, donne naissance à un petit garçon. Son père est juif, impossible de déclarer cette naissance à Montluçon, le risque est trop grand.

Le réseau se met en marche et rapatrie le couple et l’enfant à Montaigut où la secrétaire de mairie Christiane Schmerber et le maire de l’époque, le docteur Michel, établissent des faux papiers et cachent la famille dans la région, sauvant ainsi la mère, le père et l’enfant de la déportation.

Gérard Lips est cet enfant sauvé par Christiane. Ils se voient pour la première fois après 74 ans. Une rencontre chargée d’émotion.