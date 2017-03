Haute-Savoie : quand le match de football tourne à la bagarre générale

C’est un bien triste spectacle qu'ont offert dimanche les joueurs de Promotion d’honneur régional sur la pelouse du stade d’Annecy-le-Vieux.



Un spectacle de haine et de violence, bien loin des valeurs du sport.



le pénalty de la discorde

L’équipe iséroise des moins de 17 ans de Seyssinet-Pariset affrontait le club d'Annecy-le-Vieux quand la rencontre a soudainement dégénéré en bagarre générale.



A l’origine de l’altercation, un pénalty permettant à Annecy-le-Vieux d’égaliser 2 à 2.



Pénalty contesté dans le camp de Seyssinet.



Des insultes ont fusé et certains joueurs en sont venus aux mains bientôt rejoints par des parents.



Jusqu’à une quarantaine de personnes se sont alors affrontées sur la pelouse.



Des échanges de coups pendant lesquels, le président de l’Union sportive d’Annecy-le-Vieux, Laurent Bortoluzzi aurait été légèrement blessé alors qu'il tentait de séparer les uns des autres.



C’est finalement les gendarmes qui ont "sifflé la fin de la partie" avec le renfort de militaires de l’opération Sentinelle qui se trouvaient non loin.



Quelles sanctions ?

Les deux clubs risquent de fortes sanctions de la ligue Rhône-Alpes de football.



Une commission de discipline doit se réunir jeudi 30 mars l’après-midi, pour décider des suites à donner à ces événements.



Les sanctions peuvent aller du retrait de point à la suspension de certains joueurs voir à l’éviction des clubs du championnat.