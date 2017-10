L'homme, âgé de 54 ans, était un prévenu qui comparaissait libre devant le tribunal correctionnel d'Annecy. Il s'est aspergé d'un liquide inflammable et s'est immolé dans une salle d'audience peu après 17 heures, ce vendredi 26 octobre.



Il comparaissait pour des dénonciations calomnieuses et des menaces de mort à l'encontre de gendarmes et de magistrats, indique une source judicaire. Il s'est immolé à l'annonce de sa culpabilité, condamné à une peine de prison avec sursis.



L'homme s'est brulé au bras et au cou, et a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR. Il sera hospitalisé, mais son pronostic vital n'est pas engagé.



Une quarantaine de personnes qui se trouvaient dans le tribunal ont été évacuées, plusieurs témoins ont été très choqués.



Le SAMU a déployé une cellule psychologique, et deux psychologues sont attendus.



La police judiciaire d'Annecy est sur place et va interroger les témoins qui se trouvaient dans la salle d'audience.