Tout est à vendre au club d'Evian-Thonon-Gaillard (Haute-Savoie)

Cages, déguisement de Rosie la mascotte, équipements de musculation... Tout le mobilier de l'ETG est à vendre. Ce lundi 10 juillet 2017, à 14 h au Palais des Sports d'Annecy (Haute-Savoie), et le mercredi 12 juillet, toujours à la même heure au Domaine de Blonay à Publier (Haute-Savoie), une vente aux enchères est organisée.



Difficile d'imaginer le club de l'ETG en liquidation judiciaire alors qu'il y a deux ans encore, il évoluait en Ligue 1. L'ancien centre d'entraînement au Domaine de Blonay étant aujourd'hui fermé, c'est désormais une autre page qui se tourne définitivement.



Des centaines de lots seront à acquérir durant ces deux jours, et certains sont particulièrement insolites. Du sauna à la buvette, en passant par la tribune officielle (et ses 98 sièges), les fans de l'ETG pourront se faire plaisir. Il y en aura pour tous les goûts, et toutes les bourses: même des chaussettes ont été mises en vente.