Pollution : les entreprises de la vallée de l'Arve favorisent le covoiturage domicile-travail

Application WayzUp

Philippe Pruvost, covoitureur ; Denis Luong, covoitureur ; Olivier Colloc, directeur de Quechua et président du réseau Green - Reportage : Ariane Combes-Savary et Lisa Bouchaud

Habitant de la Roche-sur-Foron, Philippe Pruvost a longtemps parcouru seul les 25 kilomètres qui relient son domicile à son travail. Mais depuis six mois, il covoiture matin et soir grâce à une nouvelle application mobile : WayzUp Baisse du coût du transport, réduction de la pollution et des bouchons... Le covoiturage permet aussi de nouvelles rencontres. Aux côtés de Philippe ce matin là, Denis Luong, salarié de l'entreprise Somfy, à Cluses. "Il y a une ambiance, un partage de la vie quotidienne, c'est ça qui nous motive aussi à aller au travail tous les matins", confie ce dernier.Lancé il y a six mois dans la vallée de l'Arve, WayzUp propose 1200 trajets quotidiens. Et ce chiffre est en constante augmentation. Car dans cette vallée où la pollution représente un véritable fléau, les nouveaux utilisateurs ne sont pas difficiles à convaincre.Pour l'heure, l'application est réservée aux salariés des entreprises membres du réseau G.R.E.En (Groupement pour la responsabilité environnementale des entreprises). Ce réseau né le 21 mars 2017 regroupe une vingtaine de sociétés désireuses de mener des actions concrètes pour une meilleure qualité de l'air. Parmi elles : ATMB, Rossignol, Somfy, le Grand Massif, Savoy International, Decathlon...