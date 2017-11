Il est tombé un mètre de neige en une nuit sur le glacier de Tignes, en Savoie

1 mètre de neige en une nuit sur le glacier de Tignes Le Panoramic pic.twitter.com/FKVJuFm8bL — Tignes (@TignesOfficiel) 13 novembre 2017

Pas de ski ce lundi 13 novembre 2017 sur le glacier de Tignes en raison des importantes chutes de neige et surtout du vent qui souffle fort. Mais que les skieurs se rassurent, dès demain, ils devraient pouvoir goûter cette nouvelle poudreuse tombée en masse la nuit dernière à 3.000 mètres d'altitude.Car le glacier est ouvert depuis le 30 septembre dernier. Et quatre pistes sont accessibles au public.

Cette épaisse couche de neige est de bon augure pour la suite.



La station doit en effet ouvrir l'ensemble de son domaine et sa liaison avec Val d'Isère dès le 25 novembre prochain.



300 km de pistes s'offiront aux amateurs de glisse.



Le massif de Tignes a été particulièrement bien servi la nuit dernière. Mais ailleurs dans les Alpes, la neige est bien tombée aussi.



Ce matin à Chamonix, en Haute-Savoie, il y avait 10 cm de neige, et déjà une trentaine de centimètres au Montenvers, terminus du petit train de la mer de glace à 1900 mètres d'altitude.



Pour ce qui est du ski, il faudra encore attendre un peu. Les stations des Grands Montets et des Houches seront les premières à ouvrir "dès que possible" nous dit-on. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez de neige. Et les prochaines chutes ne sont pas pour tout de suite. Le beau temps est de retour. Le soleil devrait briller toute la semaine.



Enfin, en Isère, à Alpe d'Huez, on a aussi accueilli la neige avec bonheur.

20 cm ce matin à 1800 mètres et 30 à 40 à 3.300 mètres.



© Station Alpe d'Huez



La date d'ouverture officielle de la station est le 2 décembre. Le domaine pourrait ouvrir un peu plus tôt, le dernier week-end de novembre, si la neige est au rendez-vous. On attend de voir.