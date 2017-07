Grenoble : un “rappeur” règle ses comptes à coup de hâche

L'affaire débute sur les réseaux sociaux, le jeudi 20 juillet 2017. Un Echirollois de 32 ans poste une musique de rap dont il est l'auteur. Un internaute laisse un commentaire pour dire tout le mal qu'il pense de sa chanson... Les noms d'oiseaux volent entre les deux hommes.



Plutôt que d'en rester à cette rixe virtuelle, le rappeur amateur propose à son adversaire d'un soir de le retrouver à la gare de Grenoble, histoire de régler leurs comptes. Originaire de Saint-Etienne, ce dernier accepte et se rend au lieu convenu.



Armé d'une hâche, le rappeur blesse légèrement le Stéphanois à la jambe. Addict au buzz, le rappeur filme la scène et la diffuse en direct sur les réseaux sociaux. Un internaute prévient alors la police grenobloise.



En arrivant sur les lieux, les policiers ne trouvent pas la victime qui a pris la fuite. Ils finissent par interpeller l'agresseur, rue Casimir-Brenier, peu après 21 h. Il est actuellement en garde à vue.



Entre-temps, le Stéphanois a été retrouvé par la police, mais il n'a pas souhaité déposer plainte.



Quand on dit que la musique adoucit les moeurs...