Selon une information du Dauphiné Libéré , et confirmée par Mme Descot, vice-procureure de Bourgoin-Jallieu en Isère, un homme de 95 ans a été mis en examen pour "agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans", puis placé en détention provisoire le mercredi 9 août 2017.Les faits remontent au début du mois d'août. Des parents viennent porter plainte au commissariat de la ville car leur fillette, âgée de moins de 10 ans, aurait subi des attouchements sexuels de la part du nonagénaire, habitant lui aussi dans le quartier de Champ-Fleuri. Interrogé par les service de police, le suspect nie les faits en bloc.Pourtant, il a été aperçu en train de distribuer des bonbons aux enfants du quartier. La petite fille raconte qu'il l'a ensuite emmenée à l'écart et lui a fait subir des attouchements.Une instruction judiciaire est alors ouverte pour faire toute la lumière sur cette histoire, et notamment pour savoir si l'homme a fait d'autres victimes.Quelques jours plus tard, une deuxième famille vient porter plainte pour les mêmes faits et par le même homme.Si l'enquête montre qu'il n'y a pas eu de viol, l'homme devrait relever du tribunal correctionnel. L'agression sexuelle est punie jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.