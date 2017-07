Michel Durafour, l'ancien ministre et maire de Saint-Étienne, est décédé

L’ancien ministre et maire de Saint-Étienne, Michel Durafour, est décédé ce jeudi à l’âge de 97 ans, a annoncé son fils Jean-Michel.



Adjoint au maire de Saint-Étienne de 1947 à 1964, il se fait remarquer notamment dans le domaine de la culture, en étant le premier à doter une ville d'un adjoint délégué spécifiquement à la culture.



Il devient ensuite maire de Saint-Etienne de 1964 à 1977, et prend ainsi la suite de son père, Antoine Durafour. Il rejoint les gouvernements de Jacques Chirac puis de Raymond Barre, entre 1974 et 1977, avant de se rapprocher du gouvernement Michel Rocard.



De 1980 à 1981, il préside le conseil régional de Rhône-Alpes. Sénateur de la Loire à partir de 1983, il devient ministre d'État puis ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives de 1989 à 1991, et constitue, aux côtés d'autres personnalités d'« ouverture », le Mouvement des réformateurs.



Enfin en 2007, il reprend des activités politiques en prenant la tête du comité de soutien de Ségolène Royal dans la Loire.



Michel Durafour mena également une carrière de romancier sous son patronyme et sous les pseudonymes de Pierre Jardin, Cécil Viborg et Rémi Sibel1.



Hospitalisé depuis six mois, il est mort ce jeudi, entouré de sa femme et de ses deux enfants.