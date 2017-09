Handicap : des fauteuils tout terrain à l’assaut des pentes de Super-Besse

Open de cimgo à Super-Besse

Intervenants: François Laboissette, moniteur de ski et pilote de CIMGO Barèges (65); Thomas Lemanac, résident de "La Maison Bleue" (03); Claude Bardot, président de l'association Quatre roues; Nicolas Moulin, Escurolles (03) - Reportage: Christian Darneuville, Bruno Lebret et Laurent Janin; Montage: Patricia Raclet

Une nacelle posée sur un chassis, quatre roues, un pilote et un passager : le CIMGO, cet hybride de la luge et du vélo permet à des personnes handicapées de découvrir ce que peut-être la pratique du VTT.Organisé à Super-Besse, le 2ème open de France a rassemblé 22 CIMGO. Un rassemblement, plus qu’une compétition, crée à l'initiative de Thomas Lemanac, résident du foyer pour adultes handicapés de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'allier. Il pratique depuis trois ans. « On passe dans des endroits très étroits, on franchit des marches qui sont très hautes. C’est fait pour faire des franchissements, pas pour aller vite ».Organisé avec l'aide d'une association bourbonnaise de sensibilisation au handicap, cet open a accueilli des participants venus de toute la France, notamment des Alpes et des Pyrénées, notamment grâce à la mobilisation de 17 bénévoles.« On veut que tous les résidents qui viennent profitent de cette descente qui est vraiment impressionnante, explique Claude Bardot, président de l'association Quatre roues. Et quand on les voit arriver, c’est le sourire… et le sourire est notre récompense".Durant ces deux jours des baptêmes de CIMGO ont été proposés, ouverts aussi aux personnes valides. L'argent récolté servira aux résidents de la maison bleue, qui organisent également des sorties handiski tout l'hiver.