A 140 km/h dans les rues de Lyon pour échapper à la police

Mardi 15 août 2017, vers 6 heures du matin, une équipe de la Bac de Lyon remarque une voiture grillant un feu rouge quai Saint-Antoine, dans le 2è arrondissement de Lyon.



Alors qu'elle lui fait signe de s'arrêter, les conducteurs accélèrent. Commence alors une course poursuite digne des films d'action dans les rues de Lyon. Les conducteurs de la voiture grillent tous les feux et atteignent 140 km/h au compteur.



La course s'arrête finalement à un rond-point, la voiture "se plante", stoppée à un rond-point. Le conducteur, un Tararois et son passager, un Lyonnais, ont été placés en garde à vue.