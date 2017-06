Bron : arrivée triomphale de Marin Lepercq, épiléptique, après 3000 km à vélo

Bron : arrivée de Marin Lepercq, épilléptique

Marin Lepercq a 21 ans. Il est atteint d'épilepsie sévère. Il vient de parcourir en solitaire plus de 3000 km pour prouver à tout le monde que sa maladie n'est pas un frein à la pratique du sport. - France 3 Rhône-Alpes

Marin Lepercq est arrivé à Bron (métropole de Lyon) après deux mois de voyage à vélo entre la Bulgarie et la France. Atteint d'épilepsie sévère, il est parti de Sofia à la mi-avril. Ce Lyonnais de 21 ans souffre d'épilepsie sévère, autrement dit impossible ou presque pour lui de partir seul. Or c'est ce qu'il a fait ! Parti seul, en dormant chez l'habitant. Et qui plus est, avec le risque de tomber de bicyclette en cas de crise.Des crises, il en a vécues six, mais il avait pris ses précautions en se dotant d'un casque ultra-protecteur. Chaque fois, il a réussi à se remettre en selle pour arpenter les kilomètres, un a un, 3 000 au total, tout de même.Pour Marin, ce dépassement de soi visait notamment à prouver que, bien qu'atteint par cette maladie, on peut arriver à se débrouiller seul. Et pratiquer une activité sportive.Titulaire d'un bac pro, il était parti travailler six mois en Bulgarie avant de monter sur son vélo. En effet, en France, son handicap l'empêche pour l'instant de trouver un emploi. Avec ce périple réussi, Marin espère ouvrir les yeux des entrepreneurs et des Marcheurs... pour trouver un emploi. Une avancée qu'il souhaite pour toutes celles et ceux qui vivent avec l'épilepsie.