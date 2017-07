Méprise des policiers municipaux lyonnais qui pensaient avoir mis la main sur des plants de cannabis

La "boulette" des policiers municipaux lyonnais...

Ils détruisent les plants de chanvre de la biennale d'architecture pensant qu'ils sont en présence de plantations illégales de cannabis. Les explications de Julien Sauvadon - 6/7/17 - France 3 RA

© France 3 RA

Lors d’une patrouille le 26 juin dernier, des policiers municipaux de Lyon avaient repéré dans une friche située le long du cours Charlemagne, ce qu’ils pensaient être des. Ils ont arraché les plantes.. Des graines de chanvre mais aussi de lin et d'orge avaient été semées sur 400m² il y a un mois pour une opération baptisée "Aire d'attente". Avec ce fauchage anticipé le travail d'une équipe d’architectes et d’artistes a bel et bien été flingué :Ces cultures étaient en fait une expérimentation menée dans le cadre de la Biennale d’architecture de Lyon. Le chanvre était destiné à prouver au public de la biennale. Les organisateurs sont en "pétard":qui devait avoir lieu ce week-end est donc. Elle sera cependant remplacée par un apéro en plein air !