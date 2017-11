Un tramway déraille après une collision avec une voiture à Lyon Part-Dieu : 16 blessés dont 1 grave

15 personnes sont blessées légèrement et une personne présente dans la voiture plus grièvement. 60 sapeurs-pompiers, SAMU, policiers et 23 engins de secours sont engagés. pic.twitter.com/vQTvS27WYR — Préfet Rhône (@prefetrhone) 10 novembre 2017

⚠️ INFO TRAFIC ⚠️

En raison d'un accident de la circulation sur T4, les lignes de tramway T1, T3 et T4 sont fortement perturbées pour une durée indéterminée.



+ d'infos https://t.co/5YFw6tAUamhttps://t.co/Jf24ww07H9 — TCL (@TCL_SYTRAL) 10 novembre 2017

© P. Bette

Les secours sont toujours en pleine intervention. Un périmètre de sécurité a d'ailleurs été installé dans ce secteur de Lyon Part-Dieu alors que le bilan provisoire fait état de 15 blessés légers et un grave, la conductrice de la voiture impliquée dans la collision.Selon le Service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, 77 sapeurs-pompiers sont toujours engagés sur le lieu de l'accident, appuyés de 28 véhicules. Les secours estiment avoir pris en charge une trentaine de personnes, passagers du tramway, dont 15 toujours en cours de bilan.La conductrice de la voiture serait quant à elle grièvement blessée, mais les sapeurs-pompiers ne confirment pas son état d'urgence absolue pour le moment.L'accident s'est produit à 8h23 ce vendredi 10 novembre dans le secteur de la Part-Dieu, au croisement des rues de la Villette et de Bonnel, dans le troisième arrondissement de Lyon. La conductrice pourrait ne pas avoir respecté la signalisation, et coupé la route du tramway qui circulait sur la ligne T4. Le choc a été violent, le tramway ayant fini sa course contre un poteau, et ayant même déraillé.Plusieurs lignes des TCL sont perturbées pour une durée indéterminée. Plus de circulation notamment sur les lignes T4 et T3.Afin de ne pas perturber les opérations de secours et autres interventions, mieux vaut éviter le secteur.