Un avis de recherche lancé après la disparition d'un adolescent de 14 ans à Albertville

Brendone Morchoisne, originaire de Flumet, en Savoie, est porté disparu depuis mardi 24 octobre dans l'après-midi. Il a été vu pour la dernière fois rue Jean-Baptiste Mathias à Albertville.



L'adolescent de 14 ans mesure entre 1,75m et 1,80m. Ses cheveux sont bruns, longs sur le dessus et courts sur les côtés. Il a les yeux couleur marron et le teint un peu mat.



Il était vêtu d'un jogging bleu avec un liseré rouge sur le côté et d'un t-shirt blanc.



Les personnes ayant des renseignements à fournir sont invitées à contacter la gendarmerie d’Ugine au 04 79 37 30 17 ou d’Albertville au 04 79 32 00 17.