Savoie: un crash d'aéronef fait 2 blessés graves et 2 blessés légers

Un aéronef, qui transportait quatre personnes, s'est crashé ce lundi 31 juillet 2017, vers 13h30, sur la commune de Lanslebourg-Mont-Cenis en Savoie.



A la plaine Saint-Nicolas, lieu où a eu l'accident, les secours font état de deux blessés graves (l'un a été incarcéré dans l'aéronef et l'autre brûlé) et de deux blessés légers.



La commune se situant à côté de la frontière avec l'Italie, des renforts italiens sont venus prêter main forte aux secouristes français.



Ce sont d'importants moyens de secours qui ont été déployés pour venir en aide aux victimes: 20 sapeurs-pompiers français, 13 ambulances, 4 hélicoptères, des CRS, un véhicule incendie et un autre pour désincarcérer.



Un blessé grave a été héliporté à l'hôpital de Turin. Pour les autres, l'hôpital n'avait pas encore été choisi.