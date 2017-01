Puy-de-Dôme : un accès aux loisirs pour les enfants handicapés

Les enfants souffrant de handicap ont rarement accès aux loisirs et aux sports.

Une convention vient d'être signée pour développer le Dispositif d'Accompagnement de l'Humain vers les Loisirs Intégrés et Réguliers dans le Puy-de-Dôme avec la participation de l'Etat, du Département, de la Caf et de la Maison des handicapés.

Nathan fait partie des personnes que le D.A.H.L.I.R a accompagnées pendant la phase d'expérimentation dans le Puy de Dôme. Cet enfant de 10 ans présente des troubles autistiques. Un handicap qui ne facilite pas la communication entre lui et les autres. Grâce à ce dispositif, il est accueilli au centre de loisirs Les Diablotins d'Aulnat où il partage des activités avec d'autres enfants. Ses parents sont trés satisfaits.

On sait que Nathan sera bien accueilli, qu'il fera des activités qu'il ne pouvait pas faire avant, qu'il passera un bon moment avec d'autres enfants.

Ce dispositif, né en Haute Loire il y a quelques années, existe donc maintenant dans Le Puy de Dôme et va bientôt s'étendre à l'Allier et au Cantal. L'intervention du D.A.L.H.I.R est gratuite tant pour les familles que pour les structures d'accueil.