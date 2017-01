Fraude fiscale: Franck Dumas condamné à 36 mois de prison dont 10 avec sursis

Franck Dumas n'était pas présent à l'audience ce matin, pour entendre son jugement. L'ancien entraîneur du SM Caen a été condamné à 36 mois de prison dont 10 avec sursis. Franck Dumas a également l'obligation de rembourser le Trésor Public.Pour expliquer son absence lors de son premier procès, l'ancien entraîneur du Stade Malherbe avait invoqué des raisons pécuniaires. Le 6 décembre dernier, devant le tribunal correctionnel, Franck Dumas avait expliqué qu'il était en Guinée-Equatoriale pour "trouver du boulot" le 13 septembre, date à laquelle s'est déroulée la première audience, et qu'il n'avait pas d'argent pour se faire représenter par un avocat. Ironie de l'histoire, c'est sur une question d'argent qu'il était appelé à rendre des comptes à la Justice.Car selon le fisc, l'ardoise du contribuable Franck Dumas s'élève à 557.496 euros . Le parquet le soupçonne d'avoir organisé son insolvabilité et minoré ses revenus de 55%, entre janvier 2011 et fin 2013. Le 6 décembre dernier, l'ancien entraîneur du Stade Malherbe s'est défendu d'avoir voulu frauder en expliquant notamment avoir maintenu un train de vie au-dessus de ses moyens, à cause d'une dépendance au jeu.Le procureur de la République avait requis à l'encontre de Franck Dumas deux ans de prison, dont un avec sursis, une peine moins lourde que celle prononcée en septembre dernier lors du premier procès.