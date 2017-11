Vivez en direct la vente des vins des Hospices de Beaune

Direct Bourgogne

La vente de la pièce de charité en direct à 16h

Les quatre parrains de la vente des vins 2017 réunis dans la cour des Hospices de Beaune : Agnès b., Charles Aznavour, Julie Depardieu et Marc-Olivier Fogiel / © Anne Berger

Une émission spéciale à 20h 20 : Beaune, au coeur de la vente des vins

Vin heure Vin ou 20h20 !

À ce soir pour l'émission spéciale "au cœur de la vente des vins" @F3Bourgogne @F3FrancheComte @hospicesbeaune pic.twitter.com/PHw10Xt2A9 — Arnaud Lefèvre (@arnaudlefevref3) 19 novembre 2017

Beaune est pourle centre du monde du vin.se tient comme chaque année le troisième week-end de novembre.Tout au long de ces deux jours, France 3 Bourgogne-Franche-Comté se mobilise pour vous faire vivre cet événement qui attire de nombreux amateurs de vin : sur notre antenne, notre site et tous nos réseaux sociaux., à vivre en direct à partir de 16h sur notre site et notre page Facebook Deux pièces de 228 litres de Corton Grand Cru Clos du Roi seront mises en vente au profit de trois associations : la Fondation Tara Expéditions qui organise des expéditions pour étudier et comprendre l’impact des changements climatiques et de la crise écologique sur nos océans.Arnaud Lefèvre reviendra sur les temps forts de ce grand week-end viticole de l'automne. Avec luiIl vous fera aussi revivre, côté salle et côté coulisses.