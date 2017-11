Dijon : la Chocolaterie de Bourgogne, en redressement judiciaire, cherche des repreneurs

Reportage avec

La Chocolaterie de Bourgogne à nouveau en difficulté

L'entreprise a été placée en redressement judiciaire fin octobre, trois mois seulement après l'arrivée de nouveaux actionnaires. - Lydie Marlin, Christophe Gaillard

Les dates clés de la Chocolaterie

Lanvin, Nestlé, Barry-Callebaud, puis un fonds d'inverstissement néerlandais et de nouveaux actionnaires depuis août 2017 : la Chocolaterie de Bourgogne a connu dede l'entreprise, installée sur la zone d'activités Capnord et qui dispose de deux boutiques de vente.les difficultés actuelles proviendraient d'unLe sort desest donc à nouveau en suspens.parisien qui a été nommé.L'entreprise est en redressement judiciaire depuis fin octobre. Les candidats potentiels à la reprise ont, pour déposer leur dossier.. Des délais très courts.: Christian Bougnon, délégué CFDT, Patrick Marcillet, superviseur de production, élu CE CFDT et Céline Boidevezi, directrice générale Chocolaterie de Bourgogne.►1921 : création de la chocolaterie Lanvin à Dijon par Auguste Lanvin►1988 : Nestlé rachète le site►Février 2007 : l'usine devient propriété de Barry Callebaut►Septembre 2012 : Barry Callebaut cède son usine de Dijon à la Chocolaterie de Bourgogne, créée par trois professionnels du secteur.►Février 2015 : la chocolaterie est reprise par le fonds d'investissement néerlandais Varova et Nimbus. 110 salariés sont licenciés et 185 conservés.►Août 2017 : un plan de relance de 5 millions d'euros est signé entre la Chocolaterie de Bourgogne, la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, la société Rubis Capital et ACG Holding.Les nouveaux investisseurs, tous bourguignons, détiennentdu capital. Depuis février 2015, la Caisse d'Epargne était déjà co-propriétaire du terrain sur lequel est situé l'usine.