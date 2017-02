Dijon : des élèves demandent à Thomas Pesquet de rendre hommage à leur prof

De nombreuses personnes ont rendu hommage à Fabrice Diot, via les réseaux sociaux. Parmi eux, des élèves qui ont demandé à l’astronaute Thomas Pesquet de rendre hommage à leur enseignant.

Les élèves de Fabrice Diot travaillaient avec leur professeur sur un projet autour de la moutarde. Ils ont fait parvenir à Thomas Pesquet des graines de moutarde. L’objectif est d’observer comment se comporte la moutarde dans un environnement sans pesanteur et plus particulièrement de comprendre « pourquoi les racines poussent en général vers le bas." L’expérience sera réalisée parallèlement à terre, par les élèves, pour comparer les résultats.



Sa femme -via tweeter- a annoncer vouloir continuer ce projet :





Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice de l’académie de Dijon, chancelière des Universités a également fait parvenir un communiqué à la suite du décès de Fabrice Diot :

« Fabrice Diot, professeur de sciences de la vie et de la Terre, était apprécié de ses élèves et collègues du lycée Charles de Gaulle à Dijon. Parmi les projets dont il était à l’initiative, il avait initié récemment un projet avec l’astronaute Thomas Pesquet qui avait suscité l’adhésion des élèves et leur avait permis de s’approprier les sciences de la vie et de la terre de manière innovante.



C’est avec une profonde tristesse que Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice de l’académie de Dijon, chancelière des Universités, a appris son décès. Elle se joint à Evelyne Greusard, Inspectrice d’académie de Côte-d’Or, pour adresser ses sincères condoléances à la famille et aux proches et apporte tout son soutien à la communauté éducative du lycée et à l’initiative menée par les élèves. »