Dijon : une famille gagne plus de 83 millions à l’Euro Millions

Le top des plus gros gains Euro Millions Top 5 des plus gros gains du département de la Côte d’Or

1- 83 397 527,00 € à Dijon le 11/04/2017

2- 30 570 889,00 € à Montbard le 25/11/2016

4- 27 094 324,20 € à Fontaine les Dijon le 02/12/2011

5- 23 850 387,00 € à Dijon le 23/09/2016 Top 10 des plus gros gains Euro Millions remportés en France

1- 169 837 010 € le 13/11/2012 Alpes-Maritimes (06)

2- 162 256 622 € le 13/09/2011 Calvados (14)

3- 132 486 744 € le 29/03/2013 Seine-et-Marne (77)

4- 101 835 641 € le 21/12/2012 Haute-Garonne (31)

5- 100 000 000 € le 18/09/2009 Bouches du Rhône (13)

6- 83 397 527 € le 11/04/2017 Côte d’Or (21)

7- 75 888 513 € le 16/09/2005 Val d'Oise (95)

8- 72 971 665 € le 02/12/2014 Bas-Rhin (67)

9- 72 149 578 € le 31/01/2014 Haute-Garonne (31)

10- 66 188 315 € le 29/01/2016 Paris (75)

Il s’agit du 6e plus gros jackpot Euro Millions remporté en France depuis le lancement du jeu en 2004. Le bulletin gagnant a été validé au Loto-tabac-presse, situé place de la République, à Dijon.La famille qui veut rester anonyme joue de manière très occasionnelle : « si on fait 4 à 5 grilles à Euro Millions dans l’année, c’est le bout du monde ! », assure-t-elle. C’est en voyant le montant exceptionnel de 83 millions d’euros mis en jeu qu’elle s’est dit : « pourquoi ne pas jouer une grille en Flash à 2,5 euros ? ». Les gagnants, qui n’ont pas l’intention de s’arrêter de travailler car ils sont passionnés par leur activité, ont l’intention de voyager à travers le monde et surtout « donner un sens à ce gain ».C’est le 4e gain à Euro Millions enregistré en l’espace de 8 mois en Côte-d’Or :- 23 850 387 euros ont été remportés à Dijon le 23 septembre 2016