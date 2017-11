EN DIRECT DE GRAY ► Marche blanche en hommage à Alexia, suivez-en les temps forts

Suivez la marche blanche en parcourant notre fil de tweets

Le ciel d'automne et ses averses ne les arrêteront pas. Roses blanches à la main. En tenues blanches. Dignes. Tristes. Emprunts de douleur. Ils vont marcher silencieusement pour rendre hommage à la jeune femme dont le corps calciné a été retrouvé en forêt . Les 5000 Graylois, la Haute-Saône, la Franche-Comté et la France entière ont été bouleversés par le drame de Gray. Courir et mourir. Le sort d'Alexia a même ému au delà des frontières. La famille de la joggeuse de 29 ans tuée dans des circonstances qui restent à déterminer a appelé à un défilé, sans banderoles, ni messages. La famille marchera en tête du cortège qui empruntera les deux ponts de la ville.Jusqu'à ce dimanche, l'enquête sur la mort d'Alexia n'a pas permis d'interpeller un ou des suspects. C'est bien un homicide volontaire sur lequel travaillent les enquêteurs. Alexia a été étranglée d'après les résultats de l'autopsie. Elle n'aurait pas été violée . La justice n'en a pas dévoilé plus. Pour préserver l'enquête qui pourrait être longue et compliquée. Une conférence de presse de la Procureure de la République est prévue lundi 6 novembre à 11 heures à Besançon.Le 12/13 et le 19/20 de France 3 Franche-Comté seront largement consacrés à la marche blanche en hommage à #AlexiaDaval