Disparition inquiétante dans la Haute-Saône

Localisation de Gray. / © Google Maps

Elle s'appelle Alexia Daval, c'est une jeune femme de 29 ans, blonde aux cheveux mi-longs. Elle mesure 1m70 et portait une tenue de sport lors de sa disparition samedi matin à Gray-la-Ville, commune collée à la ville de Gray.C'est son mari qui a donné l'alerte à la gendarmerie de Gray vers 12h25 en ne la voyant pas rentrer de son jogging entamé à 9h00 et qui ne dure habituellement que 40 minutes.Le procureur a ouvert une enquête pour disparition inquiètante. La gendarmerie de Haute-Saône a diffusé des photos d'Alexia sur sa page Facebook et a lancé des recherches autour de son lieu de résidence et du parcours qu'elle empruntait. Toujours sans nouvelles de la jeune femme ce dimanche, les recherches se poursuivent.Si vous l'apercevez, il faut contacter immédiatement la gendarmerie de Gray.