Gray : près 800 personnes ont assisté aux obsèques d'Alexia Daval

Plusieurs centaines de personnes assistent devant la basilique de #Gray aux obsèques d'#alexiadaval pic.twitter.com/WorDYZWpOl — France3Franche-Comté (@F3FrancheComte) 8 novembre 2017

Obsèques d'Alexia Daval à Gray

Intervenants : Jean-Luc Bouilleret Archevêque de Besançon. Un reportage de : BURIDANT Frédéric, DEBIEF Eric, SOW Abou et GUIET Thomas.

La famille d'Alexia Daval unie et digne lors des obsèques de la jeune femme / © Sébastien Bozon - AFP

Où en est l'enquête sur la mort d'Alexia ? Alexia Daval a été victime de "violences physiques" et son décès est "probablement lié à une asphyxie, sans que l'on connaisse encore le mécanisme de cette asphyxie", a indiqué lundi la procureure de Besançon Edwige Roux-Morizot, lors d'une conférence de presse. Des examens complémentaires doivent permettre d'établir avec précision les causes et les circonstances du décès. Des analyses sont par ailleurs encore en cours afin de déterminer avec certitude si elle a ou non été violée, a précisé la magistrate. "L'autopsie, si elle a été concluante, ne permet pas à ce jour d'établir avec certitude les causes de la mort de la jeune femme, même s'il ne fait aucun doute qu'on lui a volontairement donné la mort", a-t-elle déclaré. La famille d'Alexia Daval a décidé de se porter partie civile. Jonathann Daval sera représenté par Me Randall Schwerdorffer. Les parents et la soeur d'Alexia ont saisi Me Jean-Marc Florand qui s'est dit confiant sur l'aboutissement rapide de cette affaire.

Un ciel gris. Seules les notes de pluie ont brisé le silence lorsque la dépouille de la jeune femme est arrivée, précédée de fleurs.A l'intérieur de la basilique, la famille d'Alexia a voulu cet adieu intime. Seuls les proches ont pu entrer à l'intérieur de l'édifice. Sur le parvis, des habitants de Gray, des commercants qui avaient fermé le rideau, des connaissances de la famille et quelques élus au milieu de la foule.Dans une église où le portrait d'Alexia entouré de roses avait pris place, la famille a pu dire un dernier adieu à la jeune femme de 29 ans dont le corps calciné a été retrouvé en forêt de Velet-Emoulin (70). La cérémonie était présidée par Mgr Bouilleret et l'Abbé Bretillot qui a marié Alexia à son mari Jonathann il y a deux ans.Alleluia de Léonard Cohen, l'Ave Maria de Schubert ont résonné à travers les murs de la basilique. La cérémonie devait être sonorisée à l'extérieur sur le parvis. Le son s'est interrompu très vite lorsque le père d'Alexia a pris la parole.Sur le carnet des chants des obsèques, cette phrase de Paul Claudel "Même pour le simple envol d'un papillon, tout le ciel est nécessaire".Mgr Jean-LucBouilleret a souligné la dignité de la cérémonie."Le chemin de paix , de réconciliation sera très long. J’entends bien que cette famille est profondément touchée, est peinée, chacun de nous l’est également même si nous n’avion pas connu Alexia. J’ai le sentiment qu’Alexia fait partie de cette grande famille de l’humanité et de celle de Gray… la population était présente pour l’accompagner dans sa dernière demeure""C’est toujours compliqué dans le cadre d’un crime ou d’un assassinat. Le temps permet petit à petit aux blessures de se fermer mais elles ne se ferment jamais vraiment quand on perd un être cher" a confié l'archevêque de Besançon qui avait tenu à être présent.Peu avant 16h30, Mgr Bouilleret a béni une dernière fois le cerceuil de la jeune femme à la sortie de la basilique. Seuls la famille et une centaine de proches ont accompagné le cercueil jusqu'au cimetière de Gray où Alexia Daval reposera. Jonathann Daval, effondré, était soutenu par son beau père.Après 12 jours d'attente, d'émotion et la marche blanche qui a rassemblé plus de 8000 personnes, les habitants de Gray espèrent désormais que l'enquête ouverte pour assassinat aboutira. Et vite. Pour que le ou les meurtriers d'Alexia soient très vite interpellés.