Mort d'Alexia Daval : “Le juge d'instruction aura beaucoup d'éléments” selon l'avocat de la famille

Jean-Marc Florand, avocat de la famille d'Alexia Daval

Images : Frédéric Buridant

"Je pense que ce type de crime devrait être élucidé rapidement. Je ne pars pas de l'hypothèse que ce soit un crime compliqué. On a le corps de la victime. Ces affaires là sont plus faciles à régler contrairement aux disparitions d'enfants par exemple" a expliqué à notre journaliste Jean-Marc Florand, l'avocat de la famille d' Alexia Daval, joggeuse retrouvée assassinée à Gray fin octobre.L'avocat du père, de la mère, de la soeur et du beau-frère d'AlexiaSon intuition et son expérience en matière de procès aux assises lui font dire que le dénouement de l'affaire Alexia Daval est proche. L'avocat vésulien est notamment connu pour avoir contribué à faire innocenter Patrick Dils en 2002.Ce dernier salue le travail du procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, qui a réagi rapidement après la disparition de la joggeuse, survenu le 28 octobre. "Les moyens humains et matériel qu'Emmanuel Dupic a déployé, c'est du jamais vu dans notre département. Ca contribue à la rapidité des investigations, à la manifestation de la vérité" explique Jean-Marc Florand.. Et d'ajouter : "Je suis d'un naturel confiant mais je pense qu'on connaîtra la vérité".



Lundi matin, la procureure de la République de Besançon a tenu à rappeler que la cause de la mort d'Alexia "n'est pas encore établie avec certitude". Edwige Roux-Morizot a expliqué devant les journalistes que "le corps d'Alexia Daval n'est pas suffisamment calciné pour nuire aux recherches scientifiques. L'enquête est particulièrement compliquée. Il n'y a pas d'évidences immédiates. La cause de sa mort n'est pas encore établie avec certitude".



Les obsèques d'Alexia auront lieu ce mercredi



L’enterrement d’Alexia Daval se déroulera ce mercredi 8 novembre à 14h30 en la basilique de Gray. Dimanche dernier, plus de 8000 personnes se sont réunies à Gray pour une marche blanche pour rendre hommage à la jeune femme.