Projet de ferme de 4000 vaches à Digoin : le commissaire enquêteur émet un avis négatif

Quelles raisons ont motivé le refus du commissaire enquêteur ?

Quand la préfecture tranchera-t-elle ?

Depuis plusieurs mois, associations et riverains protestent contre ce projet d'agrandissement d'une exploitation agricole.Dès cet été, Brigitte Bardot elle-même avait écrit au ministre de l’Agriculture pour dénoncer ce projet. Une manifestation de protestation a eu lieu dans la matinée du mardi 7 novembre 2017 place de la grève, à Digoin , à l’initiative de la Confédération Paysanne qui dénonce un projet d'élevage industriel."Ce projet ne répond en rien aux manques de revenu et de reconnaissance des paysans, mais en plus il pourrait provoquer des dégâts environnementaux importants qui nuiront à l’image qualitative de l’élevage charolais", dénonce le syndicat.Ce dernier avait jusqu’à aujourd’hui pour rendre ses conclusions au représentant de l’Etat. Selon des informations exclusives recueillies par France 3 Bourgogne, le commissaire enquêteur a émis un avis négatif sur plusieurs points du projet :-manquements au dossier qui nécessitent de nombreuses reprises,-absence d'étude économique fiable pour l'activité de préparation à l'export-impossibilité d'accéder au site pour les poids lourds.Ce délai peut toutefois être prolongé de deux mois par arrêté préfectoral motivé.Dans l'immédiat, il va d’abord :-consulter le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) qui en feraient la demande, avant toute réunion du CODERST.