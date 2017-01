Une cagnotte pour que Tao, 3 ans, puisse vivre normalement

"Il s'asseyait seul dans la cour de récréation pour se reposer"

"Il est heureux et fier"

Sur son nouveau vélo et sur son fauteuil roulant électrique, Tao se dit "fier".Depuis sa naissance, Tao, trois ans, est atteint d'une affection osseuse et mesure seulement 75 cm."Il a fait sa rentrée en septembre dernier, en petite section de maternelle". MaisAprès quelques minutes d'effort, "il s'asseyait seul dans la cour de récréation, pour soulager ses jambes", raconte sa mère.Les parents et l'ergothérapeute décident alors de lui faire essayer un fauteuil roulant, d'abord manuel, puis électrique.Ravi d'être enfin autonome, ce fauteuil est une libération pour le petit. Mais le bonheur a été de courte duréeSon fauteuil électrique est arrivé vendredi dernier. "Lorsqu'il l'a vu, son regard, ses yeux pétillaient", se souvient Anne-Claire avec émotion. Tao, qui suit des soins à l'hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, tient beaucoup à son autonomie :Aujourd'hui, le regard que ses camarades de classe portent sur lui a également changé.