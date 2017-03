Peu après 8h, l'Erika se brise en deux au large de la Bretagne, au sud de la Pointe de Penmarc'h. Les 26 membres d'équipages seront secourus et évacués par hélicoptère.



Le plan Polmar-mer est déclenché le 12 décembre 1999 à 18h par le Préfet maritime de l'Atlantique.



Des milliers de tonnes de fioul se déversent petit à petit dans la mer et gagnent le littoral français. Plus de 400 km de côtes vont être souillés depuis la Pointe de Penmarc'h (Finistère) jusqu'à l'île de Ré (Charente Maritimes) et plus de 150 000 oiseaux seront mazoutés.



Cinq départements déclenchent les plans Polmar-terre : la Vendée et la Charente-Maritime le 22 décembre, la Loire-Atlantique le 23 décembre, le Finistère et le Morbihan le 24 décembre.

Pendant les années qui suivront, plusieurs associations de protection de la nature et collectivités territoriales entameront de longues procédures juridiques pour que Total soit condamné et que le préjudice moral soit enfin reconnu. La cours de cassation leur donnera raison le 12 septembre 2012.