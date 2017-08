Éclipse solaire : ce qu'ont pu voir quelques Bretons

L'éclipse solaire vue de la Bretagne

Belle vue de l'#Eclipse depuis la pointe St Mathieu au dessus des îles du ponant dans le #Finistère où le temps était parfait pic.twitter.com/aboMD5PLnv — Kévin FAURE (@KevFaure) August 21, 2017

Phénomène rare, une éclipse solaire a eu lieu lundi 21 août. Elle concernait principalement les États-Unis et nombreux étaient les Américains rassemblés et aux aguets pour pouvoir profiter de ce spectacle. Il n'avait pas eu lieu depuis 99 ans !Quelques autres habitants de la planète ont eu la chance de l'apercevoir : les Bretons (surtout du Finistère), les Antillais ou encore les Guyanais. Les spécialistes avaient prévenu que la région n'en verrait qu'un petit bout, à cause de la position du soleil, sur l'horizon. Alors que seule pointe bretonne devait être concernée, il semble qu'à Rennes certains ont eu la chance de la voir !



En France, il faudra patienter de très longues années. La prochaine éclipse solaire aura lieu en 2081.