Affaire Troadec : la gendarmerie arrête les recherches dans le Finistère

Jeu de piste morbide

Les enquêteurs s'interrogent sur la personnalité du fils notamment. Ils n'excluent pas encore tout à fait que peut-être certaines des victimes sont encore en vie", a précisé le procureur Pierre Sennès.

La gendarmerie annonce qu' elle stoppe les recherche dans le Finistère , concernant la disparition de la famille Troadec, disparue depuis le 16 février dernierC'est en effet à Dirinon, près de Brest et dans les environs, que plusieurs objets de la famille ont été retrouvés ces derniers jours, la carte Vitale et la carte bancaire de la fille Charlotte ainsi que des livres, ayant appartenu au père et des draps.Le Procureur a fait le point ce vendredi sur la disparition de cette famille , d'Orvault près de Nantes, originaire du Finistère, et qui n'a pas donné de signe de vie depuis le 16 février dernier. Une famille comprenant les parents, Pascal et Brigitte, le fils Sébastien, âgé de 21 ans, et la fille Charlotte, 18 ans. Une affaire "selon le procureur. Une enquête qui s'apparente de plus en plus à un jeu de piste morbide . De nombreuses traces de sang ont en effet été retrouvées dans la maison familiale. Outre la découverte d'objets disséminés dans les environs de Brest, c'est la voiture du fils qui a été retrouvée à Saint-Nazaire ce jeudi. Les analyses du véhicule sont en cours.