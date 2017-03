Une fillette de 5 ans décède d'une méningite dans le Finistère

La fillette hospitalisée lundi à Brest pour une méningite n'a pas survécu.

Elle était scolarisée à l'école maternelle Yves Riou, à Pouldergat, à côté de Douarnenez, dans le Finistère. Afin de prévenir les parents de ce cas de méningite, un médecin et une infirmière se sont rendus dans l'établissement scolaire. L' Agence régionale de santé (ARS) a précisé qu'une soixantaine de personnes s'étaient vues prescrire des antibiotiques.



"Il faut qu'il y ait eu un contact long et prolongé avec la personne" infectée, a expliqué à l'AFP un médecin-inspecteur de l'ARS, responsable à la Veille et Sécurité sanitaire.