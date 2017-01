Menez Are 400 : enfin une station de ski en Bretagne ?

La mauvaise graine, le collectif derrière cette vidéo

Une page Facebook un peu spéciale a fait son apparition "Menez Are 400" et annonce l'ouverture d'une station de ski, dans les Monts d'Arrée. Sur les photos, on note même la présence d'un téléphérique.Dans une vidéo présentée comme le reportage d'une grande chaîne nationale, part à la rencontre des skieurs et de ceux qui croient au potentiel de la Bretagne pour la pratique du snowboard.Le reportage fait sourire assez rapidementDans les commentaires, on sent que la blague prend déjà sur les plus naïfs. Certains ironisent aussi sur le téléphérique de Brest.Le collectif "La mauvaise graine" signe ce canular d'hiver. Ce groupe rassemble une quinzaine de personnes, musiciens, plasticiens, infographistes avec un seul objectif, l'envie de dérider un peu l'atmosphère. Il se fait remarquer en 2014, en décrétant la création d'un parti politique "Parti de rien". À l'époque, ils font campagne presque pour de vrai avec affiches et tracts.