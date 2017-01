Rennes : "Aux petits soins", un livre papier et numérique pour accompagner les enfants sourds à l'hôpital

Le signe, à portée de toutes les mains

Recherche illustrateur(trice)

Ce dernier récompense chaque année les initiatives les plus exemplaires du monde associatif en faveur des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. L'association rennaises des parents d'enfants déficients auditifs (ADAPEDA) a reçu à cette occasion le prix "Prévention" soit 15 000 euros et un accompagnement.Outil indispensable de communication entre parents, enfants et soignants, il répond aux besoins de chacun,Olivia Le Divellec présidente de l'ADAPEDA a vécu cela, lorsque sa fille a dû être hospitalisée à l'âge de deux ans. Elle n'en garde pas un très bon souvenir. Elle rappelle queque se passe t-il quand on arrive ? Qui vais-je voir ? Quels soins ? Pour des malades hospitalisés régulièrement, ces repères sont nécessaires. Olivia Le Divelec aimerait qu'il soit personnalisable, avec l'ajout d'autocollants. Elle souhaite aussi que ce dispositif s'intègre à celui des tablettes numériques proposées en pédiatrie, projet initié par les P'tits Doudous et qu'une vidéo soit créée, sous-titrée et en langue des signes à destination des adolescents.La conception du livre est actuellement en cours. Elle rassemble l'association 10 doigts compagnie et l'équipe pédiatrique de l'hôpital Sud de Rennes. Tout le monde se réunit autour d'ateliers de travail une fois par mois.