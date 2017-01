Un camion rempli de propane se renverse près de Rennes

C'est sur la départementale 528, en direction de Liffré, que le camion s'est renversé après avoir probablement glissé sur une plaque de verglas.



La route a été immédiatement coupée et un périmètre de sécurité à été établis afin que les pompiers spécialisés dans les risques chimiques vérifient si la cuve ne fuit pas.



Il y a un risque de combustion ou d'explosion à partir d'un certain niveau de mélange propane-air entre 2,4 (2,4 % de propane et 97,6 % d’air) et 9,5 (9,5 % de propane et 90,5 % d’air). À condition qu'il y ait une étincelle ou un autre élément déclencheur.