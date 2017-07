Rennes. 10 mois de prison avec sursis pour l'ancien patron de la Bac

Coup de genou au visage

"Des faits particulièrement graves", selon le procureur

Carrière exemplaire

Le policier avait même porté plainte contre l'interpellé pour violences



"Les textes méritaient d'être appliqués, il n'y avait strictement aucun doute sur les infractions reprochées", a déclaré Gwendoline Ténier, avocate de la partie civile.

Conformément au réquisitoire, le tribunal correction de Rennes a condamné l'ex-patron de la Bac (Brigade anti-criminalité) de Rennes à une peine de prison de dix mois avec sursis pour violences volontaires, faux en écriture et fausse dénonciation.Le policier aujourd'hui âgé de 56 ans comparaissait le 20 juillet dernier. Il était accusé d'avoir donné un coup de genou dans le visage d'un trafiquant de drogue qu'il interpellait dans un bar de Rennes, le 5 mai dernier. Un geste inapproprié effectué "de manière intentionnelle", selon le procureur de Rennes.Dans son réquisitoire, le procureur de la République, Nicolas Jacquet, avait jugé "les faits particulièrement graves" rappelant qu'il ne s'agissait pas « du procès d'un dysfonctionnement institutionnel mais bien de celui d'un policier. Des faits de nature à ternir l'image de la police et la confiance que les gens ont dans la police. ». Il avait requis dix mois de prison avec sursis.Une bavure dans une carrière jusque là estimée exemplaire. Fonctionnaire depuis près de 30 ans, formateur,Dans son jugement,Il a également retenu les "faux en écriture" et la "dénonciation calomnieuse", considérant que le procès verbal dressé comportait des "éléments mensongers". Alorsque le coup de genou porté au prévenu n'a pas été mentionné, un coup qu'aurait porté l'interpellé au policier a lui été inscrit dans le procès-verbal, alors qu'iln'a jamais eu lieu, selon les images de vidéosurveillance.Le policier avait même porté plainte contre l'interpellé pour violences. Ces faits "constituent une atteinte à l'individu et à l'institution judiciaire", a déclaré la présidente du tribunal, soulignant que les "déclarations mensongères du procès verbal (...) auraient pu conduire un tribunal à condamner l'interpellé"."Est-ce qu'un fonctionnaire de police qui rédige de manière maladroite des procès-verbaux fait de lui quelqu'un de coupable pénalement ? Mon sentiment est que non", a souligné de son côté l'avocat du policier condamné.