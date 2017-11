Saint-Malo : ça va coûter plus cher de boire sur la voie publique

L'amende pourra s'élever à 270 €

Saint-Malo : 2nde ville après Orléans à majorer l'amende pour ivresse

Dans la cité corsaire, la Police municipale interpellerait. Des comportements souligne-t-on en mairie qui créent des. Et qui font perdre du temps aux agents, contraints d'emmener la personne à l'hôpital, avant de la placer en cellule de dégrisement.La mairie a donc décidé de saler l'addition.. Parmi les publics ciblés, les étudiants, dont certains pousseraient le bouchon trop loin. La majoration se veut donc dissuasive. Mais elle peut aussi concerner des touristes parfois, et des marginaux, à qui il va être compliqué de demander 120 euros supplémentaires. A l'hôpital ou transitent les personnes en état d'ivresse, on rappelle qu'Après Orléans, Saint-Malo est la seconde ville à majorer le tarif de l'ivresse sur la voie publique. L'entrée en vigueur est annoncée pour ce premier janvier... Il ne va pas falloir trop arroser la nouvelle année à Saint-Malo !