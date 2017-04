Saint-Malo : 22 bateaux prennent feu

Ce matin, aux alentours de 5 h 30, un bateau de plaisance à pris feu au port des Bas-Sablons de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Après s'être propagé à deux voiliers, qui ont coulé, l'incendie a touché 20 embarcations, sur deux pontons. Les coques coulées sont ramenées à quai. Les plongeurs sont à pied d'œuvre pour s'assurer qu'il n'y ait aucune victime.



Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. "La difficulté, c'est d'approcher ces embarcations. Les pontons sont difficilement accessibles. La proximité des embarcations les unes des autres est également une difficulté pour éviter tout risque de propagation. Et tous ces bateaux de plaisance sont composés d'hydrocarbure. Une fois en feu, ils provoquent un très fort rayonnement et brûlent très bien", indique le capitaine Olivier Oger.



La navigation est interrompue sur le port des Bas-Sablons jusqu'à nouvel ordre, le temps pour les pompiers de baliser les emplacements des épaves.



Les causes de l'incendie ne sont pas déterminées.