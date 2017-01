"Lebonbreizh.com", Leboncoin spécialement dédié aux Bretons

Des modérateurs locaux

Une plateforme pour les Bretons du monde entier

Le nom est plus qu'évocateur : "LeBonBreizh.com" est la version 100% bretonne du site Leboncoin. "On a eu l'idée de créer cette plateforme suite aux nombreuses arnaques sur Leboncoin dues au trop grand nombre d'offres et donc à l'impossibilité de tout contrôler. On ne veut pas que cela arrive en Bretagne." détaille André Sidney Lukali, co-fondateur.Seuls les particuliers qui se trouvent en Bretagne peuvent vendre des produits sur le site.Les trois co-fondateurs du BonBreizh.com vérifient eux-mêmes les annonces postées sur le site. "Quand une annonce n'a pas de photo, on contacte le vendeur pour lui demander d'en mettre une pour avoir la preuve qu'il possède l'objet. Parfois il y a des erreurs dans les prix, une virgule mal placée donc on leur signale." indique André Sidney Lukali.À terme, des "modérateurs locaux" seront mis en place dans les départements notamment dans les grandes villes pour effectuer ce travail en fonction des secteurs géographiques. La plateforme 100% bretonne disposera également de"Il arrive aussi régulièrement qu'un habitant par exemple de Quimper connaisse quelqu'un à Saint-Brieuc qui peut vérifier en personne une annonce. Il y a une véritable proximité des gens en Bretagne" selon les co-fondateurs du site.Financé pour l'heure sur fonds propres, "LeBonBreizh.com" gagnera de l'argent par les pubs mais pas seulement.Comme l'explique André Sidney Lukaki, "les annonces peuvent être postées gratuitement sur le site. Mais elles peuvent être mises en avant en échange d'une participation financière allant de 4 à 9 euros." à l'image de ce que fait Leboncoin.Ce lundi 9 janvier, près de 300 annonces étaient déjà en ligne sur LeBonBreizh.com. Si le concept fonctionne, les co-fondateurs de la plateforme aimeraient par la suite "".