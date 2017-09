Handicap : gravir le Kilimandjaro pour convaincre au sommet

D'un sommet vers un autre



Après le Kilimandjaro, Matignon

Yann Jondot maire de Langöelan dans le Morbihan est devenu handicapé suite à un accident de moto. Militant, il œuvre au quotidien dans sa commune pour faire passer le message de l'accessibilité, et surtout le faire appliquer. Après avoir fait construire des logements adaptés, il a décidé d'aller plus loin dans son investissement et d'interpeller l'État.Avec ce nouveau défi, Yann Jondot veut rappeler au chef de l'État ses engagements lors de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron avait fait six promesses. Il avait notamment déclaréAller au sommet pour convaincre le sommet de l'État, c'est ce qu'espère Yann Jondot. Le voyage au Kilimandjaro doit durer 12 jours et aura aussi pour ambition de soutenir des personnes handicapées, sur place.explique Yann Jondot. Il est possible de participer financièrement à ce projet en envoyant un mail à la mairie, pour ceux qui le souhaitent.En novembre, Yann Jondot aura rendez-vous à Matignon. Il a trois revendications :qui témoignerait d'un effort collectif sur les questions d'accessibilité,, "une priorité nationale" voulu par Emmanuel MacronUn livre blanc, rédigé par des personnes en situation de handicap non visible devrait également être remis au gouvernement à ce moment-là.