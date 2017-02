“Start-up et handicaps” : le concours qui améliore le quotidien des personnes handicapées

1er prix : "Gaspard"

2e prix : ForceWhell

3e prix : "Wello"

Prix coup de cœur : « Wheeliz »

Concours "Start up et handicaps"

Reportage : S.Izad, Y.Charles et AM.Rouanès avec Mathieu Rietman (2e prix : Start-Up Atinnov), Jean-Marie Hérvè (CCI Morbihan - Pilote Concours Start Up Handicaps) et Morgan Lavaux (1er prix : Start-Up Captiv)

Lancé au mois de novembre par la Chambre de commerce du Morbihan, le fond de dotation de Kerpape et la CPAM 56, le concours "Start Up et Handicap" avait pour objectif deou en perte d’autonomie.Sur les 80 projets qui se sont fait connaître, 16 ont été sélectionnés et 4 ont été récompensés par un jury composé de partenaires et d’experts réunis ce jeudi 2 février à Kerpape.Un tracker connecté et intelligent pour personne en fauteuil roulant. Confronté à un manque cruel de prévention active visant les personnes en fauteuil, son créateur, Morgan Lavaux (Nantes), tétraplégique à la suite d’un grave accident de sport, a eu l’idée d’embarquerbaptisé Mister Gaspard Une assistance électrique pour fauteuil manuel. Son concepteur, Mathieu Rietman (Caudan-56), a imaginé et conçu, avec assistance électrique, s’adaptant facilement sur les fauteuils roulants manuels. Simple d’utilisation, cet appareil permet aux personnes en situation de handicap de retrouver une plus grande autonomie.Cet assistant numérique a été conçu par deux Nantais, Alexandre Bonte et Claire Javré pour favoriser l’. Le projet est porté par l'association en-semble Le premier site de location de voitures aménagées entre particuliers , pour personnes en fauteuil roulant. Charlotte de Vilmorin, en fauteuil depuis toujours et confrontée aux difficultés du quotidien pour se déplacer.Ce site a également été élu meilleur projet d’innovation sociale en Europe par la Commission européenne.