Vidéo. Le bébé panda du zoo de Beauval, Mini Yuan Zi, a fait ses premiers pas

A quand la cérémonie du nom ?

Déjà 3 mois pour Mini Yuan Zi ! Le bébé panda poursuit sa croissance. Il mesure à ce jour 65 cm et pèse 6 kilos. Une très belle croissance depuis sa naissance, il ne pesait alors que 142 grammes ! Depuis, quelques semaines, le bébé panda révèle également quelques dents.Au début du mois de novembre, le bébé panda a passé « haut la main » l’épreuve du retournement. Il est arrivé également à se redresser.Et ce mardi 15 novembre, le petit ursidé a fait ses premiers pas au Zoo de Beauval.

C'est la tradition. Le choix du prénom reviendra à la Brigitte Macron et Peng Liyuan, la première dame chinoise. Les deux pandas sont en effet un prêt de la Chine à la France. Et dans ce cas, le choix du prénom se fait avec la première dame (ou le premier homme) du pays d'accueil des animaux chinois. Si le panda était né en Chine, le choix du prénom aurait été choisi par la première dame chinoise uniquement.



La cérémonie pour nommer officiellement Mini Yuan Zi devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, au ZooParc. Aucune date officielle n’est encore annoncée. Mais selon le cabinet de Brigitte Macron, les discussions vont bon train entre l'ambassade de Chine, le Zoo Parc et l'Elysée pour s'arrêter sur une date précise. La cérémonie devrait avoir lieu en décembre.