Vol de singes rares à Beauval : affaire classée

L'affaire remonte à mai 2015. Le ZooParc de Beauval déplorait le vol de deux tortues et de 17 petits singes rarissimes, des ouistitis argentés et des tamarins-lions dorés."En voie de disparition, il s'agit de singes protégés qui font partie de programmes de reproduction mondiaux. Les Tamarins-lions dorés [...] sont interdits à la détention chez les particuliers, ils sont activement recherchés dans tout l'hexagone. Ils ne peuvent être vendus : seuls les parcs zoologiques ont le droit de les abriter" indiquaient, à l'époque, les responsables du ZooParc. Le vol avait suscité l'inquiétude de l'établissement situé à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, et la mobilisation des internautes.Après des mois d'investigations, l'affaire vient d'être classée sans suite rapportent nos confrères de La Nouvelle République . L'enquête de gendarmerie n'a pas permis de retouver les auteurs ni même les animaux. Le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevallier, a donc décidé de rendre un non lieu dans cette affaire. Le montant total du préjudice est estimé à 200.000 euros.