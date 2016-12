Handisport : le défi sportif "Cap'Adapt" hors du commun

Arnaud est kiné. Tanguy est éducateur sportif. Ce qui les a réuni : une clinique à Reims où ils travaillent ensemble depuis le mois de septembre. Entre le rémois et le breton le feeling est passé tout de suite. Passionnés de sport et surtout de défis, Tanguy a entrainé dans son sillage, son ami, pour courir à ses côtés.Le défi Cap'Adapt consiste à parcourir 400 km en 8 jours avec une personne paraplégique, en handbike, en course à pied, et sur les dernières étapes avec une personne malvoyante. Le but de ce défi hors du commun est de sensibiliser au handisport, et, de promouvoir l'ouverture d'un centre de sport adapté à destination des personnes déficientes, handicapées, sportifs blessés et personnes vieillissantes.Repousser ainsi les limites du handicap, et montrer, à tous ceux qui en doutent encore, que valides et non valides peuvent unir leurs efforts.