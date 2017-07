Ajaccio : pétition contre l'installation d'un aquarium à requins au Leclerc de Baléone

Un engagement citoyen grandissant

Ajaccio Non à l'aquarium à requins au Leclerc Baleone oui aux ecrans 3D https://t.co/AsbAwnd4XQ via @mesopinions_com — GLOBAL EARTH KEEPER (@gekcorse2a) 24 juillet 2017

Il a suffi d'une publication sur les réseaux sociaux du supermarché pour inquiéter l'association de défense de la cause animale. Il y a quelques mois, cette dernière repère un message vantant l'arrivée d'un aquarium à requins dans le futur centre commercial Leclerc de Baléone à Ajaccio.Pour contrer cette création, l'association Global earth keeper section Corse, décide il y a une semaine de lancer une pétition sur internet à l'attention du directeur du supermarché. Une initiative qui a déjà reçu plus de 18 000 signatures.Dans un texte expliquant sa démarche l'organisation rappelle les difficultés rencontrés par "les centres tels que Marineland, lesquels sont montrés du doigt par le public qui ne cautionne plus ces pratiques d’enfermement pour un loisir éphémère quand leur emprisonnement se compte en longueur de vie."Cet engagement citoyen s'est d'ailleurs manifesté lors de l'annonce de cette attraction. Une heure après sa publication il était supprimé. La cause : le nombre de commentaires trop importants de commentaires négatifs.