Deux femmes fouillées à nu à la maison d’arrêt d’Ajaccio

Traitements indignes et illicites

Fouille à nu

Intervenants : Elodie ; Madeleine ; Eric Bouillard, Procureur de la République d' Ajaccio ; Me Jean-François Casalta, Bâtonnier du Barreau d 'Ajaccio, Avocat d' Elodie. Reportage : STEFANI Marie-Françoise ; LAPERA Stéphane ; BURESI Véronique.

Parler reste très difficile. Le 6 novembre dernier, deux jeunes femmes se rendent à la prison. Élodie rend visite à son mari en détention provisoire pour un trafic de stupéfiants. Madeleine à son fils incarcéré pour des dégradations contre le commissariat.Ce jour-là, une dizaine de policiers sont dans les coursives. Un chien, formé à la détection de stupéfiants, marque sur un sac, plusieurs jeunes femmes sont fouillées à nu. « Je leur ai demandé pourquoi. Ils m’ont dit que c’était comme ça, qu’il fallait se déshabiller, que c’était une fouille au corps, à nu.Je leur ai donné mon fils, je leur ai dit : le petit aussi ? Elles m’ont dit juste ne couche. Je leur ai dit, mais ce n’est pas possible, je ne peux pas. Elles m’ont dit, vous êtes obligée, déshabillez-vous ne discutez plus », témoigne Élodie.« On m’a fait rentrer dans une salle avec deux policières qui m’ont demandé de me déshabiller. J’ai demandé s’il fallait que je me déshabille complètement on m’a dit oui. Je me déshabille […] Ca m’a quand même assez choqué et bousculé », continue Madeleine.Cette opération a été ordonnée par le procureur. Un contrôle classique pour prévenir l’entrée d’objets illicites en prison. Avocats et Ligue des droits de l’Homme dénoncent des traitements indignes et dégradants sur des femmes et des enfants en bas âges. Ils espèrent que ce type de contrôle ne se répètera pas.